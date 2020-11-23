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Названа главная причина маленьких пенсий россиян 

Слово и Дело 48 минут назад
Для большинства россиян тема пенсионных выплат очень щепетильна и многие недоумевают, почему их пенсия практически минимальная. Возникает логичный вопрос, что нужно изменить в пенсионной системе, чтобы выросли пенсионные выплаты?
Ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году» рассказал, что достаточно одного условия, которое поможет повысить ежемесячные пособия для пожилых российских граждан.

«Для увеличения выплат нужно, чтобы все платили налоги, потому что почти каждый третий россиянин не платит их», — заявил секретарь Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, Россия очень далеко от стран-лидеров по показателям эффективности системы налогообложения, поэтому необходимо ее усовершенствовать. Батаев отметил, что ответственность за будущую пенсию гражданина должно нести не только государство, но и работник с работодателем, тогда размер выплат в стране выйдет на новый уровень и будет устраивать каждого.

«У нас есть правительственная стратегия — пенсия должна равняться 40% от обычной зарплаты», — отметил спикер.

Вячеслав Батаев рассказал, что благодаря государственным начислениям в совокупности с негосударственными пенсионными программами за последние 20 лет было накоплено более триллиона рублей.
Недавно зампредседателя центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов рассказал, какую пенсию российские пенсионеры считают достаточной.
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Личный счет , Видео , Российский союз промышленников и предпринимателей
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