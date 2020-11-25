Госдума одобрила «заморозку» накопительной пенсии

Госдума приняла во втором чтении законопроект кабмина о продлении еще на год — до конца 2023 года — заморозки накопительной части пенсии.

Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно нынешнему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

Законопроектом предлагается пролонгировать порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. До конца 2023 года полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направляться на финансирование страховой пенсии. Данный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование аналогичен механизму, который действовал в 2014 — 2022 годах.

Согласно пояснительной записке, решение о перенаправлении взносов не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. "Размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется", — подчеркнули разработчики.

Замминистра финансов Антон Дрозов ранее объяснял депутатам, что решение о продлении заморозки позволит обеспечить расходы на индексацию страховых пенсий темпами выше инфляции. А в "Единой России", отвечая на критику представителей парламентской оппозиции, заявили, что нельзя оставить нынешних пенсионеров без пенсии.