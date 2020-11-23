Для повышения уровня пенсионного обеспечения необходимо, чтобы все граждане России добросовестно платили налоги. Об этом заявил ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев, передает издание «Слово и дело».
«Для увеличения выплат нужно, чтобы все платили налоги, потому что почти каждый третий россиянин не платит их», — сказал Батаев.
Секретарь РСПП признал, что Россия отстает от мировых стран-лидеров по показателям эффективности системы налогообложения, и призвал усовершенствовать ее.
Он также заявил, что ответственность за пенсионные выплаты должно нести не только государство, но и работник с работодателем.
«У нас есть правительственная стратегия — пенсия должна равняться 40% от обычной зарплаты», — заявил Батаев.
По его словам, за последние 20 лет государственные и негосударственные пенсионные программы позволили накопить более триллиона рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее Пенсионный фонд России выявил одно из крупнейших мошенничеств с пенсиями за последние годы, жертвами которого стали сотни тысяч россиян. Накопления этих граждан были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия. Для борьбы мошенничествами с 1 января 2019 года ПФР перестал принимать заявления о переводе пенсионных накоплений по почте.