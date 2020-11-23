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Эксперт назвал условие повышения пенсий россиянам 

Вероника Полынина 45 минут назад
Для повышения уровня пенсионного обеспечения необходимо, чтобы все граждане России добросовестно платили налоги. Об этом заявил ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев, передает издание «Слово и дело».

«Для увеличения выплат нужно, чтобы все платили налоги, потому что почти каждый третий россиянин не платит их», — сказал Батаев.

Секретарь РСПП признал, что Россия отстает от мировых стран-лидеров по показателям эффективности системы налогообложения, и призвал усовершенствовать ее.
Он также заявил, что ответственность за пенсионные выплаты должно нести не только государство, но и работник с работодателем.

«У нас есть правительственная стратегия — пенсия должна равняться 40% от обычной зарплаты», — заявил Батаев.

По его словам, за последние 20 лет государственные и негосударственные пенсионные программы позволили накопить более триллиона рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее Пенсионный фонд России выявил одно из крупнейших мошенничеств с пенсиями за последние годы, жертвами которого стали сотни тысяч россиян. Накопления этих граждан были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия. Для борьбы мошенничествами с 1 января 2019 года ПФР перестал принимать заявления о переводе пенсионных накоплений по почте.
Комментарии
Личный счет , Видео , Российский союз промышленников и предпринимателей , Пенсионный фонд РФ
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