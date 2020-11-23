Для повышения уровня пенсионного обеспечения необходимо, чтобы все граждане России добросовестно платили налоги. Об этом заявил ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев, передает издание «Слово и дело».

«Для увеличения выплат нужно, чтобы все платили налоги, потому что почти каждый третий россиянин не платит их», — сказал Батаев.

Секретарь РСПП признал, что Россия отстает от мировых стран-лидеров по показателям эффективности системы налогообложения, и призвал усовершенствовать ее.

Он также заявил, что ответственность за пенсионные выплаты должно нести не только государство, но и работник с работодателем.

«У нас есть правительственная стратегия — пенсия должна равняться 40% от обычной зарплаты», — заявил Батаев.

По его словам, за последние 20 лет государственные и негосударственные пенсионные программы позволили накопить более триллиона рублей.