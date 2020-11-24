Насколько вырастет пенсия в 2021 году

Стало известно о планах по индексации пенсий в следующем году, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову

По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, что почти в полтора раза превысит инфляцию.

Таким образом, в среднем пенсия увеличится на тысячу рублей. Миронов заявил о крахе пенсионной реформы Бибикова также высказалась о ежемесячных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, которые повысят с 1 февраля 2021 года. А с 1 апреля следующего года также проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера».