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Сенатор рассказала, насколько вырастет пенсия в 2021 году 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Насколько вырастет пенсия в 2021 году
Фото: ТАСС
Стало известно о планах по индексации пенсий в следующем году, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, что почти в полтора раза превысит инфляцию.
Таким образом, в среднем пенсия увеличится на тысячу рублей. Миронов заявил о крахе пенсионной реформы Бибикова также высказалась о ежемесячных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, которые повысят с 1 февраля 2021 года. А с 1 апреля следующего года также проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера».
В настоящее время это 2,6%. Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что российская власть часто не слышит народ и не решает его проблемы.
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым упомянул, что у населения есть много претензий к власти. По его словам, эти претензии вполне обоснованные.
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Комментарии 3
Личный счет , Маленькая пенсия , Елена Бибикова , Даниил Егоров , Сергей Миронов , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Справедливая Россия , Совет Федерации , Парламентская газета
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