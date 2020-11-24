Россиянам упростят получение пособий на детей

Минэкономразвития России разработало законопроект, согласно которому родители смогут не собирать справки для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.

Об этом пишет газета «Известия»

Отмечается, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами.

Как заявили в пресс-службе ведомства, реализация этой инициативы позволит россиянам избежать обращений за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг.