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«Известия»: в России предложили упростить получение пособий на детей 

RT на русском 1 час назад
Россиянам упростят получение пособий на детей
Фото: ТАСС
Минэкономразвития России разработало законопроект, согласно которому родители смогут не собирать справки для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами.
Как заявили в пресс-службе ведомства, реализация этой инициативы позволит россиянам избежать обращений за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг.
Издание пишет, что законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.
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Личный счет , Госдума , Минэкономразвития , газета "Известия"
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