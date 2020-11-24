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В России активизировались «черные кредиторы и коллекторы» 

Банки.ру 1 час назад
В России активизировались «черные кредиторы»
Фото: ТАСС
В России в III квартале по сравнению с предыдущим нелегальных кредиторов выявлено на 56,8% больше, пишут «Известия», ссылаясь на ЦБ. За девять месяцев нынешнего года выявлено 593 «черных кредитора», что на 62,4% ниже, чем за аналогичный период 2019-го. Резкий рост объясняется послаблением карантинных ограничений, подчеркнули в пресс-службе. По словам директора департамента противодействия незаконным практикам ЦБ Валерия Ляха, нелегальных кредиторов стало меньше, так как этот рынок лучше себя чувствует в формате офлайна, при передаче наличных из рук в руки.
Также россияне в этом году больше стали жаловаться на «черных коллекторов». Как рассказали в ФССП, в январе — сентябре количество заявлений граждан о неправомерных действиях взыскателей долгов снизилось до 19,9 тыс. с 20,7 тыс. в аналогичном периоде 2019 года. Но за это время доля жалоб на нелегальных выбивателей, не состоящих в госреестре юрлиц и осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, увеличилась с 66% до 72%. Жалобы граждан на действия коллекторов участились на фоне пандемии, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, за три квартала количество обращений в связи с нарушениями при взыскании увеличилось на 20% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Оценить изменение ситуации на рынке «черных кредиторов» сложно, так как судить о его объемах лишь по числу жалоб и выявленных нарушений будет некорректно, считает Лазарева.
По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, невозможно оценить количество действующих нелегальных коллекторов. Это могут быть компании-однодневки и отдельно взятые люди, которых нет в реестре ФССП. Поиск подобных организаций затрудняет то, что они звонят с номеров, которые не поддаются идентификации, рассказывает он.
Самый действенный способ избавиться от преследования «черных кредиторов и коллекторов» — найти деньги и вернуть долг, отметили юристы. Если такой возможности нет, можно попробовать договориться о рассрочке или отсрочке, а в случае противоправных действий — обратиться в полицию.
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Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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