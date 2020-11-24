В Минстрое оценили долги россиян за услуги ЖКХ

По информации пресс-службы Минстроя, в России пока не ожидают значительного роста неплатежей за коммунальные услуги. В ведомстве отмечают, что в начале пандемии коронавируса в стране снизилась платежная дисциплина. В апреле текущего года уровень оплаты платежей опустился с прошлогодних 96% до 81%. Специалисты подчеркнули, что сейчас «ситуация выравнивается».

«Во втором квартале, даже несмотря на результаты апреля, платежная дисциплина в итоге составила 94,4%. По оперативным данным, в третьем квартале достигнутый уровень оплаты близок также к этому уровню», — добавили в министерстве.

По данным Росстата, долги населения за коммунальные услуги снижаются. Так, по итогам полугодия задолженность граждан составила 731 млрд рублей, это на 29 миллиардов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Минстрое напоминают, что существует практика заключения соглашений о погашении долга в рассрочку. Поставщики услуг могут обратиться в суд в случае неуплаты, однако отключение коммунальных услуг в ведомстве считают «крайней мерой воздействия» на злостных неплательщиков, передает РБК.

Напомним, тарифы ЖКХ планово проиндексируют в следующем году.