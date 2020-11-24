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Россию ждет «черная-черная» пятница. Исследование Rambler Group 

Сергей Василенок 2 часа назад
Россию ждет «черная-черная» пятница. Исследование Rambler Group
Фото: Рамблер
Основными покупками станут подарки на Новый год
Всего 11% опрошенных ждут начала «Черной пятницы» 27 ноября 2020. Часть респондентов (21%) ранее не слышала о такой акции, остальные — не следят за стартом глобальных распродаж.
Большинство опрошенных (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции, а просто хотят ознакомиться с ассортиментом представленных товаров и их ценами. 19% респондентов уверенно заявили, что будут четко придерживаться заранее составленного списка, 7% признались в возможных спонтанных приобретениях. Не планируют себя ограничивать 17% опрошенных — они купят то, что им понравится.
Самой популярной категорией покупок предстоящей «Черной пятницы» пользователи назвали подарки на Новый год (26%). На втором месте оказались еда и напитки (17%), третье поровну разделили лекарства и бытовая техника — по 15%. Купить одежду и обувь со скидкой планируют лишь 12% респондентов, книги — 8%. Наименьшим спросом в период проведения акции будут пользоваться мебель и товары для дома, косметика и средства по уходу, украшения и аксессуары — 4%, 2% и 1% соответственно.
Мнения участников опроса по поводу того, где лучше совершать покупки в «Черную пятницу», разделились почти поровну. Бо́льшая часть респондентов (36%) предпочитает совмещать офлайн— и онлайн-шопинг, 32% опрошенных собираются пойти в торговые центры, столько же — выбрали покупки в онлайне.
Россияне не сошлись в финансовых ожиданиях от предстоящей «Черной пятницы». Большинство опрошенных (55%) отложили на покупки не более 3 тысяч рублей. Доля тех, кто планирует потратить в акцию от 3 до 10 тысяч рублей, составила 19%, а сумму больше 50 тысяч рублей готовы оставить в магазинах лишь 12% россиян.
Исследование Rambler Group проводилось в период с 16 по 20 ноября включительно на портале «Рамблер». В нем приняло участие свыше 4 тысяч пользователей со всей России.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
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