Россияне меняют работу, несмотря на кризис 

Россиян не останавливает сложная экономическая ситуация, обусловленная пандемией коронавируса, и они меняют работу, говорится в онлайн-исследовании "Образование и работа" стаффинговой компании Ancor (есть в распоряжении "Прайма").

В этом году, несмотря на финансовый кризис, каждый пятый россиянин менял работу по собственному желанию.

Около 45% опрошенных планируют уйти на новое место работы в ближайшем будущем.

"Ситуация на рынке труда, когда условия диктует работодатель, а конкуренция за рабочие места растет, не останавливает россиян от поисков лучшего места работы. Интерес к профессии — это определяющий фактор при выборе направления образования", — отмечается в исследовании.

Почти 84% респондентов на вопрос о критериях своего выбора назвали интерес к сфере деятельности. 33% выбирали будущую специальность, исходя из собственных склонностей, еще 32% рассчитывали, что смогут претендовать на интересную работу.

При этом каждый второй россиянин считает, что работа и самореализация должны быть связаны, а 46,61% — что необязательно, но здорово, "когда можешь самореализоваться в работе".