Россиянам захотели доплачивать за работу

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день.
"Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", — сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.
Медведев отметил, что Трудовой Кодекс исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу с ненормированным рабочим днем.
Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но понятно, что это такая компенсация, которая далеко не всем нужна.
Председатель ЕР также призвал подумать над тем, чтобы работники, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях, имели какие-то дополнительные возможности и льготы, включая возможное сокращенное время или дополнительный отпуск.