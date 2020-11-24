Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.01
$
76.29
90.22
90.35
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
47.20
+1.07 Золото
1803.58
–0.13 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1851
+0.0038
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Медведев не исключил введения компенсации за ненормированный рабочий день 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Россиянам захотели доплачивать за работу
Фото: РИА Новости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день.

"Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", — сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.

Медведев отметил, что Трудовой Кодекс исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу с ненормированным рабочим днем.
Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но понятно, что это такая компенсация, которая далеко не всем нужна.
Председатель ЕР также призвал подумать над тем, чтобы работники, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях, имели какие-то дополнительные возможности и льготы, включая возможное сокращенное время или дополнительный отпуск.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Последние новости
Рубль назвали главным разочарованием года Рубль назвали главным разочарованием года В Петербурге мужчина захватил в заложники детей В Петербурге мужчина захватил в заложники детей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей
Комментарии 7
Личный счет , Дмитрий Медведев , Единая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение