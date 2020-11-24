Россиянам захотели доплачивать за работу

"Возможны разные пути решения этой проблемы. Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", — сказал он в ходе онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.

Медведев отметил, что Трудовой Кодекс исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за работу с ненормированным рабочим днем.

Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но понятно, что это такая компенсация, которая далеко не всем нужна.

Председатель ЕР также призвал подумать над тем, чтобы работники, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях, имели какие-то дополнительные возможности и льготы, включая возможное сокращенное время или дополнительный отпуск.