Дмитрий Медведев. Россиянам могут выплачивать материальную компенсацию за ненормированный рабочий день. Такую инициативу озвучил заместитель председателя Совета безопасности России

Политик отметил, что еще с советских времен трудовой кодекс не предусматривает какой-либо компенсации за ненормированный рабочий день. Однако, напомнил Медведев, там есть дополнительный трехдневный отпуск, но такой вид компенсации далеко не всем нужен, считает он.

«Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — приводит слова Медведева ТАСС.