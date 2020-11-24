Россиянам могут выплачивать материальную компенсацию за ненормированный рабочий день. Такую инициативу озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что еще с советских времен трудовой кодекс не предусматривает какой-либо компенсации за ненормированный рабочий день. Однако, напомнил Медведев, там есть дополнительный трехдневный отпуск, но такой вид компенсации далеко не всем нужен, считает он.
«Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее в Роструде пояснили, что работодатель должен увеличить минимум на три дня оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем, передает RT. Кроме того, такие сотрудники должны быть освобождены от исполнения обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни на общих основаниях, уточняет «Национальная служба новостей».