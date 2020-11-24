Россиян атаковали черные коллекторы 

В третьем квартале 2020 года в России выявили на 56,8 процента больше нелегальных кредиторов, чем во втором. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк

Кроме того, россияне стали все чаще жаловаться на «черных коллекторов»: доля таких заявлений за год выросла ­с 66 до 72 процентов.

В ЦБ объяснили резкий рост нелегалов ослаблением ограничительных мер: когда действовал карантин, количество жалоб на черных кредиторов и коллекторов упало по сравнению с прошлым годом, так как их бизнес «лучше себя чувствует» в офлайне, шаговой доступности и передаче наличных из рук в руки.

«Из-за карантина потенциальным заемщикам стало проще получать легальные услуги, свой вклад внес и финтех, обеспечив максимально доступные продукты в дистанционном режиме», — рассказал глава департамента противодействия незаконным практикам ЦБ Валерий Лях.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Саморегулируемой организации микрофинансистов Эльмaн Мехтиев рассказал, что родственники и знакомые должника, которых беспокоят назойливые коллекторы, могут подать жалобу уже после двух звонков.

Коллекторы не имеют права осаждать членов семьи и друзей должника, если те не выступали поручителями по кредиту. В первую очередь коллектору необходимо сообщить, что вы не должник и к долгу вашего знакомого/родственника отношения не имеете. Если звонки не прекратились, необходимо оставить жалобу на портале zhaloba.napca.ru.

В конце августа президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрия Аристова взять работу коллекторов под контроль.