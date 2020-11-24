Россиянам назвали способы спастись от дефолта 

Около 35 российских банков могут уйти с рынка в ближайшем будущем, пишет издание News.ru, ссылаясь на данные аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА»

В течение года до 35 банков могут столкнуться с дефолтом и отзывом лицензий, считает агентство. За последние 12 месяцев рентабельность банковского сектора устойчиво снижается. 26% действующих банков в 2020 году работали в убыток, 36% кредитных организаций с января по сентябрь столкнулись со снижением регулятивного капитала. При этом у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

При этом экономист Андрей Колганов считает, что количество банков, находящихся под угрозой закрытия, не является показателем кризиса в банковском секторе.

«Гораздо чувствительнее для банковской системы и для граждан было бы закрытие даже двух-трёх банков из первой десятки, нежели отзыв лицензий у нескольких десятков небольших местных банков», — объяснил он.

Определить, рискует ли банк расстаться с лицензией, можно по нескольким признакам. Один из них — слишком привлекательные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Среднее значение ставки по депозиту, установленное Банком России , на 22 ноября составляет 3,47%. Превышение этого значения на несколько процентных пунктов должно как минимум насторожить.

Второй признак финансовых сложностей — так называемые «длинные» кредиты. Если банк предлагает потребительский кредит на срок, превышающий 10–15 лет, скорее всего, он испытывает финансовые сложности.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рекомендует также прислушиваться к «инфошуму» и проверять банк на предмет задержки выплат процентов или закрытия вкладов, а также интересоваться, есть ли у регулятора претензии к данной кредитной организации.

Ранее, как писал «Рамблер», в Банке России предупредили о 100-процентном риске столкнуться с нелегальным кредитором, откликаясь на объявления формата «Деньги без поручителей за один день».