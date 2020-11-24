Ещё
Далее:
Читайте также:
Как один футболист изменил ход олимпиады
Как один футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.01
$
76.29
90.22
90.35
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
47.20
+1.07 Золото
1803.58
–0.13 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1851
+0.0038
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Россиянам назвали способы спастись от дефолта 

Вероника Полынина 34 минуты назад
Россиянам назвали способы спастись от дефолта
Фото: Reuters
Около 35 российских банков могут уйти с рынка в ближайшем будущем, пишет издание News.ru, ссылаясь на данные аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».
В течение года до 35 банков могут столкнуться с дефолтом и отзывом лицензий, считает агентство. За последние 12 месяцев рентабельность банковского сектора устойчиво снижается. 26% действующих банков в 2020 году работали в убыток, 36% кредитных организаций с января по сентябрь столкнулись со снижением регулятивного капитала. При этом у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.
При этом экономист Андрей Колганов считает, что количество банков, находящихся под угрозой закрытия, не является показателем кризиса в банковском секторе.
Новый дефолт в 2021

«Гораздо чувствительнее для банковской системы и для граждан было бы закрытие даже двух-трёх банков из первой десятки, нежели отзыв лицензий у нескольких десятков небольших местных банков», — объяснил он.

Определить, рискует ли банк расстаться с лицензией, можно по нескольким признакам. Один из них — слишком привлекательные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Среднее значение ставки по депозиту, установленное Банком России, на 22 ноября составляет 3,47%. Превышение этого значения на несколько процентных пунктов должно как минимум насторожить.
Второй признак финансовых сложностей — так называемые «длинные» кредиты. Если банк предлагает потребительский кредит на срок, превышающий 10–15 лет, скорее всего, он испытывает финансовые сложности.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рекомендует также прислушиваться к «инфошуму» и проверять банк на предмет задержки выплат процентов или закрытия вкладов, а также интересоваться, есть ли у регулятора претензии к данной кредитной организации.
Ранее, как писал «Рамблер», в Банке России предупредили о 100-процентном риске столкнуться с нелегальным кредитором, откликаясь на объявления формата «Деньги без поручителей за один день».
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Комментарии 10
Личный счет , Андрей Колганов , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение