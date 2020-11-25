Россиян предупредили о рисках «черной пятницы»

Необходимо осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу" и не поддаваться на эмоциональное воздействие маркетологов. Склонность к шопоголизму может со временем привести к серьезным последствиям, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

"Спонтанные покупки — это не только вопрос финансовых затрат, но и психической стабильности. Учитывая, что спонтанные продажи — это один из маркетинговых приёмов, основанных прежде всего на эмоциональном воздействии на людей, то я бы призвал быть всех максимально внимательными и включать в таких случаях внутреннего критика. При этом надо понимать, что от незапланированных покупок мало кто застрахован, так как им подвержены как и эмоционально-импульсивные, так и рациональные люди", — сказал Менделевич РИА Новости.

"Я бы рекомендовал прислушаться к себе. Как правило, покупка того или иного предмета является элементом награды, поддержки или признаком шопоголизма. Определив причины, можно легко отсеять часть ненужных вещей", — сказал парламентарий.

Он пояснил, что шопоголизм или ониомания — это непреодолимое влечение скупать что-либо без необходимости в приобретаемых вещах. В случае шопоголизма, как правило, человек радуется не самому приобретению, а процессу покупки. Причем в основном, по его словам, шопоголизм диагностируется у женщин.

"Для лечения заболевания, конечно же, важно знать его причины, среди которых — дефицит внимания, желание признания, потребность в любви и другие. Нередко шопоголизмом страдают люди, недополучившие любовь в детстве. Шоппинг в таких случаях дает ложное чувство своеобразной свободы, минимизирует тревожность, ликвидирует депрессивные настрои, повышает уверенность, становится неким проявлением любви к себе. При этом причину заболевания он никак не ликвидирует, создавая тем самым замкнутый круг, сопровождающийся к тому же чувством сожаления после осознания того, что покупка оказалась совершенно ненужной", — сказал он.

Он отметил, что с одной стороны, болезнь может показаться не такой и опасной, но со временем она может перерасти и привести к кражам в магазинах, росту долгов, мошенничеству и многому другому.

"Непосредственно сам диагноз может поставить только врач. Однако первые признаки, при которых рекомендуется бить тревогу, это резкое улучшение настроения, душевный подъем при посещении торговых центров, желание приобрести вещь без объективной причины, поход в торговые центры и приобретение товаров после любой ситуации, зарождающей негативные эмоции и другие", — рассказал Менделевич.

Он подчеркнул, что лечение заболевания лучше доверять врачу, но не менее важен самоконтроль. При первых признаках, да и в принципе при покупках, врач предложил собрать несколько правил. В первую очередь, по его словам, желательно составить список необходимых покупок, причем дать списку возможность "отлежаться" и вернуться к нему через пару часов или день. Также следует определиться, почему решено купить тот или иной товар.