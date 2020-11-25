Россиян предупредили о рисках «черной пятницы»

"Спонтанные покупки — это не только вопрос финансовых затрат, но и психической стабильности. Учитывая, что спонтанные продажи — это один из маркетинговых приёмов, основанных прежде всего на эмоциональном воздействии на людей, то я бы призвал быть всех максимально внимательными и включать в таких случаях внутреннего критика. При этом надо понимать, что от незапланированных покупок мало кто застрахован, так как им подвержены как и эмоционально-импульсивные, так и рациональные люди", — сказал Менделевич РИА Новости.
"Я бы рекомендовал прислушаться к себе. Как правило, покупка того или иного предмета является элементом награды, поддержки или признаком шопоголизма. Определив причины, можно легко отсеять часть ненужных вещей", — сказал парламентарий.
"Для лечения заболевания, конечно же, важно знать его причины, среди которых — дефицит внимания, желание признания, потребность в любви и другие. Нередко шопоголизмом страдают люди, недополучившие любовь в детстве. Шоппинг в таких случаях дает ложное чувство своеобразной свободы, минимизирует тревожность, ликвидирует депрессивные настрои, повышает уверенность, становится неким проявлением любви к себе. При этом причину заболевания он никак не ликвидирует, создавая тем самым замкнутый круг, сопровождающийся к тому же чувством сожаления после осознания того, что покупка оказалась совершенно ненужной", — сказал он.
"Непосредственно сам диагноз может поставить только врач. Однако первые признаки, при которых рекомендуется бить тревогу, это резкое улучшение настроения, душевный подъем при посещении торговых центров, желание приобрести вещь без объективной причины, поход в торговые центры и приобретение товаров после любой ситуации, зарождающей негативные эмоции и другие", — рассказал Менделевич.
"Один из основных способов ограничения спонтанных покупок — детально составленный бюджет. В большинстве случаев он отлично структурирует и является неким ограничителем", — посоветовал Менделевич.