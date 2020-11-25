Деньги чиновников предложили отдать пенсионерам

Премии чиновников следует сократить и направить высвободившиеся деньги на индексацию пенсий работающим и военным пенсионерам, здравоохранение, образование и детей войны. Об этом, как сообщает Первый канал, заявил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

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С 2016 года, как сообщал «Рамблер», пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).

В сентябре правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он не предполагает возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам, но предполагает премирование чиновников.

Вчера депутаты Госдумы рассматривали законопроект во втором чтении. Миронов рассказал, что партия «Справедливая Россия», лидером которой он является, в качестве поправки ко второму чтению бюджета предлагает вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

«(Предлагаем. — Прим. ред.) уменьшить статью, которая планировала премирование чиновников. Деньги направляем на индексацию пенсий работающим пенсионерам, индексацию военным пенсионерам, здравоохранение, образование, детей войны», — сообщил он.