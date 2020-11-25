Накопительные пенсии россиян снова заморозят 

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Госдума рассмотрит законопроект, по которому накопительные пенсии россиян останутся замороженными до 2024 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

Этот документ обязывает Пенсионный фонд России (ПФР) направлять шестипроцентные отчисления для накопительной части пенсионной системы, которые делают работающие россияне, в страховую часть. Таким образом, они идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Продление «заморозки» позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР на 669,3 миллиарда рублей.

В Госдуме подчеркнули, что эта мера не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц, «поскольку размер в 16 процентов индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется».

Как писал «Рамблер», впервые решение о «заморозке» накопительных пенсий было принято в 2014 году. Меру, означающую «мораторий» на финансирование накопительных пенсий с помощью страховых взносов, продлевали и на последующие годы.

Накопительная пенсия представляет собой ежемесячную пожизненную выплату пенсионных накоплений, сформированную за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.