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Госдума разрешила не платить долги бизнесменам и старикам 

Deita.ru и ещё 1 54 минуты назад
Ряду россиян разрешили не платить долги
Фото: ТАСС
До 1 июля продлена отсрочка по выплате задолженностей для МСП и пенсионеров, у которых также нельзя будет отбирать имущество, сообщает ИА DEITA.RU.
Депутаты решили отсрочить расплату по долгам для нескольких категорий граждан, приняв в первом чтении соответствующий законопроект. Всего мера затронет 2 с лишним миллиона организаций и примерно столько же физических лиц пенсионного возраста.
Запрет на изъятие имущества судебными приставами, правда, касается только движимого имущества и только находящегося по месту пребывания должника. Причем это не распространяется на транспортные средства.
Отсрочка по кредитам для (неработающих и не имеющих "лишней" жилплощади) пенсионеров действует на займы в пределах 1 миллиона рублей. Для МСП (из списка пострадавших отраслей) это сумма задолженностей до 15 млн рублей.
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