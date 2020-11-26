Ряду россиян разрешили не платить долги

До 1 июля продлена отсрочка по выплате задолженностей для МСП и пенсионеров, у которых также нельзя будет отбирать имущество, сообщает ИА DEITA.RU.

Депутаты решили отсрочить расплату по долгам для нескольких категорий граждан, приняв в первом чтении соответствующий законопроект. Всего мера затронет 2 с лишним миллиона организаций и примерно столько же физических лиц пенсионного возраста.

Запрет на изъятие имущества судебными приставами, правда, касается только движимого имущества и только находящегося по месту пребывания должника. Причем это не распространяется на транспортные средства.

Отсрочка по кредитам для (неработающих и не имеющих "лишней" жилплощади) пенсионеров действует на займы в пределах 1 миллиона рублей. Для МСП (из списка пострадавших отраслей) это сумма задолженностей до 15 млн рублей.