Стоматологическое лечение в России станет дороже и будет занимать больше времени, пишет «Секрет фирмы»

В 2021 году в силу вступят новые правила, которые обяжут рентгенологов анализировать каждый сделанный снимок и составлять протокол на него в течение суток.

Представители стоматологической саморегулируемой организации «Лига» уже направили письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину, в котором предупредили о негативных последствиях новых правил для стоматологической отрасли.

Авторы письма обратили внимание, что стоматологические клиники столкнутся с дефицитом кадров. Для выполнения правил им придется нанять рентгенолога в штат или же заключить контракт с другим медучреждением, в котором есть рентгенолог и соответствующий аппарат. При этом клиникам придется закладывать дополнительные траты в стоимость услуг. Кроме того, процесс лечения затянется из-за необходимости сутки обрабатывать рентгеновский снимок. К примеру, при лечении зубного канала требуется сделать три снимка.

Стоматологи предложили не составлять протокол снимка в тех случаях, когда рентгенологические исследования не считаются базовыми для постановки диагноза. В противном случае, предупреждают в ассоциации, части клиник придется закрыться.

Также авторы письма выступили против требований Минздрава по поводу установки в рентгеновских кабинетах аппаратов для обзорных снимков челюсти. По словам представителей отрасли, не все клиники смогут позволить себе аппарат за 2,5-5 млн рублей. Кроме того, под него необходимо полностью переделывать рентген-кабинет.