Как не потерять деньги при смене пенсионного фонда

С первого декабря в России стартует "период охлаждения", позволяющий избежать потери части пенсионных сбережений граждан. Подав в текущем году заявление о переводе своих накоплений, до 31 декабря можно отказаться от смены пенсионного фонда, рассказал агентству "Прайм" Евгений Биезбардис.
"Это стоит делать в том случае, если вы обнаружили, что можете потерять инвестиционный доход, который иногда составляет до 30% от суммы всего пенсионного счета. Например, вас не предупредили об этом при подписании договора с негосударственным пенсионным фондом или вообще перевели туда без вашего ведома", — отметил специалист.
Он обозначил алгоритм действий, которому необходимо следовать для того, чтобы не потерять часть накопленных денег. Так, при желании поменять фонд можно подать срочное заявление. В нем будет указан срок перехода в другой фонд — только через пять лет, и никакой потери пенсионных накоплений при этом не произойдет. Также можно уточнить в ПФР или вашем действующем пенсионном фонде год фиксации средств на счете и именно в этот год подавать досрочное заявление.
Кроме того, до 31 декабря вы можете подать уведомление в ПФР об отказе от смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно в офисе ПФР либо на портале Госуслуг, но тогда у вас должна быть квалифицированная электронная подпись.
"В любом случае советую всем периодически проверять состояние своего индивидуального лицевого счета, и особенно это важно в декабре. Такую проверку быстро и удобно делать в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг", — заключил Биезбардис.