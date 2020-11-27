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Часть россиян лишится пенсий из-за новых правил. ПФР заработает на этом 

Ura.Ru 2 часа назад
Россияне рискуют лишиться своих пенсий
Фото: ТАСС
Некоторые российские пенсионеры рискуют лишиться своих пенсий из-за новых проверок Пенсионного фонда России. Это поможет ПФР заработать, сказал в разговоре с URA.RU старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.
Так в фонде обещают приостановить выплаты для пожилых граждан, которые получают пенсии по почте. Если человек не приходит за пенсией шесть месяцев — деньги временно перестают поступать, пишет портал MagadanMedia. Аналогичная мера коснется инвалидов не прошедших переосвидетельствование.
«Я не могу сказать, сколько людей лишатся пенсий. Информация закрыта. Закрытие информации это сокрытие фальсификаций. ПФР сократит свои выплаты с помощью этой меры. Если вы по регионам ездили, то вы увидите, какие шикарные здания у пенсионных фондов. Они берутся вот от таких сэкономленных пенсий», — считает Сергей Жаворонков.
Экономист подчеркнул, что останавливать выплаты таким образом нельзя. Основанием для их прекращения служит только справка о смерти, уверен Жаворонков. Примечательно, что для тех, кто получает пенсию на карточку и не снимает ее по полгода, приостановки выплат не будет. Редакция URA.RU направила письменный запрос в ПФР для выяснения деталей проверки.
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