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Россияне рискуют лишиться своих пенсий 

Лера Букина 1 час назад
Россияне рискуют лишиться своих пенсий
Фото: РИА Новости
Новые проверки Пенсионного фонда России могут лишить россиян пенсий. Это поможет ПФР заработать, заявил в разговоре с «Ура.ру» старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.
Так, в фонде обещают приостановку выплат пожилым гражданам, которые получают пенсии по почте. В том случае, если человек не приходит за пенсией шесть месяцев, деньги временно перестают поступать, пишет портал MagadanMedia. Аналогичная мера коснется инвалидов, не прошедших переосвидетельствование.

«Я не могу сказать, сколько людей лишатся пенсий. Информация закрыта», — сказал Жаворонков.

Останавливать выплаты таким образом нельзя, считает экономист.
Жаворонков утверждает, что основанием для прекращения выплат служит только справка о смерти. Отмечается, что для россиян, получающих пенсию на карточку и не снимающих ее по полгода, приостановки выплат не будет.
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