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«Россиянам не будет хватать на жизнь» 

Мария Иванова 3 часа назад
«Россиянам не будет хватать на жизнь»
Фото: ТАСС
Экономист Михаил Делягин заявил, что из-за грядущего кризиса россиянам «не будет хватать на жизнь», не говоря уже об обслуживании кредитов. Об этом сообщает DEITA.RU.
По его мнению, Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии, жители страны столкнутся с экономическим спадом, а уровень их жизни упадет. Некоторые могут потерять работу, а у других упадут зарплаты, поэтому кредиты в ближайшее время брат не стоит, предупредил экономист.
Он подчеркнул, что сейчас, напротив, необходимо выплатить все задолженности и пени.
Как писал «Рамблер», ранее Делягин заявил, что доллару грозит падение на треть к основным мировым валютам.
По его мнению, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.

«Если есть некоторый запас прочности, можно взять рублевый кредит на годик, сразу его перевести в валюту и через годик остаться в чистом выигрыше. Но здесь все-таки некоторый риск есть, потому что непонятно — не ограбят ли вас, не закроется ли ваш банк», — отметил Делягин.

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