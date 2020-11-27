Экономист Михаил Делягин заявил, что из-за грядущего кризиса россиянам «не будет хватать на жизнь», не говоря уже об обслуживании кредитов. Об этом сообщает DEITA.RU.

По его мнению, Россия вместе с остальным миром входит в фазу глобальной депрессии, жители страны столкнутся с экономическим спадом, а уровень их жизни упадет. Некоторые могут потерять работу, а у других упадут зарплаты, поэтому кредиты в ближайшее время брат не стоит, предупредил экономист.

Он подчеркнул, что сейчас, напротив, необходимо выплатить все задолженности и пени.

Как писал «Рамблер», ранее Делягин заявил, что доллару грозит падение на треть к основным мировым валютам.

По его мнению, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.

Сбережения Делягин посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.