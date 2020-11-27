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Гречка и сахар подорожали в несетевых магазинах

Лера Букина
3 часа назад
На фоне ситуации с коронавирусом в России некоторые продукты питания стали объектом активного спроса. Так, например, крупы, мука и сахар весной 2020 года считались популярными товарами среди покупателей. Как отмечают эксперты, к концу года именно крупные торговые сети смогли удержать цены, но в несетевых магазинах отдельные бакалейные товары в рознице подорожали до 50%. Об этом пишут РИА Новости.
Установлено, где гречка и сахар обойдутся дешевле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Росстата, к 23 ноября гречневая крупа-ядрица с начала года подорожала на 39,2%, а сахар-песок - на 66,7%. Подорожал на 12,9% и рис. Менее всего подорожали пшеничная мука и макаронные изделия из нее на 11,8%, и на 6,8%.
Результаты анализа средних цен на ряд бакалейных товаров в несетевой рознице в октябре по сравнению с этим же месяцем прошлого года выявили, что больше всего подорожала гречка и сахар, а меньше всего – пшеничная мука и макароны. Исследование было проведено IT-компанией "Эвотор".
Как подсчитали эксперты, гречка (ядрица, вес 900 граммов) подорожала на 53%, средняя цена на сахар-песок весом 900 граммов выросла на 34%. Килограмм пшеничной муки за год стал стоить дороже на 9%, на столько же выросла средняя цена на макароны (спагетти, 500 граммов).
В сетевых магазинах крупных российских регионов, таких как Москва и Санкт-Петербург, цены на вышеперечисленные товары с октября прошлого года по октябрь текущего года иногда даже снижались. Это следует из данных Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").
Так, гречневая крупа выросла в цене в среднем на 7 рублей, до 92 рублей за килограмм, но килограмм сахара упал в цене до 79 рублей с 85,1 рубля, а муки - до 48 рублей с 48,3 рубля. Об этом заявил зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Им также было отмечено и то, что средняя цена одного килограмма макарон в рознице в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных регионах снизилась до 129,9 рубля со 131 рубля.
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