Установлено, где гречка и сахар обойдутся дешевле

На фоне ситуации с коронавирусом в России некоторые продукты питания стали объектом активного спроса. Так, например, крупы, мука и сахар весной 2020 года считались популярными товарами среди покупателей. Как отмечают эксперты, к концу года именно крупные торговые сети смогли удержать цены, но в несетевых магазинах отдельные бакалейные товары в рознице подорожали до 50%. Об этом пишут РИА Новости.

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По данным Росстата, к 23 ноября гречневая крупа-ядрица с начала года подорожала на 39,2%, а сахар-песок - на 66,7%. Подорожал на 12,9% и рис. Менее всего подорожали пшеничная мука и макаронные изделия из нее на 11,8%, и на 6,8%.

Результаты анализа средних цен на ряд бакалейных товаров в несетевой рознице в октябре по сравнению с этим же месяцем прошлого года выявили, что больше всего подорожала гречка и сахар, а меньше всего – пшеничная мука и макароны. Исследование было проведено IT-компанией "Эвотор".

Как подсчитали эксперты, гречка (ядрица, вес 900 граммов) подорожала на 53%, средняя цена на сахар-песок весом 900 граммов выросла на 34%. Килограмм пшеничной муки за год стал стоить дороже на 9%, на столько же выросла средняя цена на макароны (спагетти, 500 граммов).

В сетевых магазинах крупных российских регионов, таких как Москва и Санкт-Петербург, цены на вышеперечисленные товары с октября прошлого года по октябрь текущего года иногда даже снижались. Это следует из данных Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").