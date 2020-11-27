Россиян предупредили о рисках при выплатах на детей 

Ранее предложенная в Минэкономиразвития схема по начислению выплат на детей является рискованной, предупреждает эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Речь, по его словам, идет о высоком риске мошеннических действий. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Эта система сможет работать только тогда, когда в ней придумают схемы, ограждающие от мошенничества, фейковой информации. Прежде чем внедрять ее в жизнь, нужно точно знать, что никто не пострадает от мошенничества», — заявил эксперт агентству.

По мнению Михаила Беляева, благодаря цифровой экономике, а также современным средствам связи такой проект можно осуществить без каких-либо препятствий. Он отметил, что информация при этом должна быть строго конфиденциальной во избежание последствий.

Ранее со стороны Минэкономразвития поступил запрос о внесении поправок в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Родителям хотят разрешить не собирать справки для получения единовременной выплаты по рождению ребенка. Ведомство считает, что проверять информацию на право родителей на выплату должны местные органы власти.