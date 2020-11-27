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Коронакризис: названы самые большие зарплаты в России 

Лера Букина 54 минуты назад
Коронакризис: названы самые большие зарплаты в России
Фото: ТАСС
Коронакризис повлиял на зарплаты руководителей крупнейших компаний России. Их вознаграждения в среднем упали в 8 из 12 отраслей, следует из рейтинга Forbes.
Так, средний размер вознаграждения руководителя в нефтяной отрасли снизился на 15% по сравнению с 2019 годом, до $2,79 млн Однако это пока не мешает нефтяникам оставаться лидерами по зарплатам.
На втором месте руководители предприятий тяжелой промышленности. В данной отрасли, которую в основном представляют металлурги, средняя зарплата руководителей выросла за год на 5%, до $1,87 млн На третьем месте оказываются руководители телекоммуникационных компаний. Среднее вознаграждение первого лица в данной отрасли составило $1,31 млн, плюс 2% к прошлому году.
Лишь однажды нефтяников смогли обогнать инвестбанкиры — в 2007 году. Произошло это на фоне бума IPO и сделок M&A, когда инвестиционные банки стали зарабатывать значительные деньги и платить многомиллионные бонусы их организаторам, отмечает Forbes.
Наибольший рост показали транспортные компании — 8%. Они обогнали сектора тяжелой промышленности (5%), фармацевтики (3%) и телекоммуникаций (2%). Руководители остальных восьми крупных отраслей потеряли в среднем от 2% (агрохолдинги) до 15% (нефтегазовые компании).
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