Коронакризис: названы самые большие зарплаты в России 

Коронакризис повлиял на зарплаты руководителей крупнейших компаний России. Их вознаграждения в среднем упали в 8 из 12 отраслей, следует из рейтинга Forbes.

Так, средний размер вознаграждения руководителя в нефтяной отрасли снизился на 15% по сравнению с 2019 годом, до $2,79 млн Однако это пока не мешает нефтяникам оставаться лидерами по зарплатам.

На втором месте руководители предприятий тяжелой промышленности. В данной отрасли, которую в основном представляют металлурги, средняя зарплата руководителей выросла за год на 5%, до $1,87 млн На третьем месте оказываются руководители телекоммуникационных компаний. Среднее вознаграждение первого лица в данной отрасли составило $1,31 млн, плюс 2% к прошлому году.

Лишь однажды нефтяников смогли обогнать инвестбанкиры — в 2007 году. Произошло это на фоне бума IPO и сделок M&A, когда инвестиционные банки стали зарабатывать значительные деньги и платить многомиллионные бонусы их организаторам, отмечает Forbes.

Наибольший рост показали транспортные компании — 8%. Они обогнали сектора тяжелой промышленности (5%), фармацевтики (3%) и телекоммуникаций (2%). Руководители остальных восьми крупных отраслей потеряли в среднем от 2% (агрохолдинги) до 15% (нефтегазовые компании).