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Депутата Госдумы удивили мечты россиян о пенсии 

Лера Букина 2 часа назад
Депутата Госдумы удивили мечты россиян о пенсии
Фото: ТАСС
Результат опроса граждан России о приемлемом размере пенсии удивил депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Вячеслава Лысакова, сообщает URA.RU. По мнению депутата, предпочтения россиян говорят не только об их скромности, но и о безысходности в обществе и ограниченной фантазии.

«Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии», — написал Лысаков в своем telegram-канале.

Подобные результаты опроса, по его словам, дают пищу для размышлений. Данный опрос был проведен сервисом по подбору персонала «Работа.ру», а результаты опубликованы агентством РБК. Именно на эти данные опирается в своих словах депутат.
Результаты опроса демонстрируют, что о пенсии выше 100 тысяч рублей в месяц мечтают it-специалисты, финансисты, а также сотрудники строительной отрасли. Однако более скромные предпочтения оказались у преподавателей, медицинских работников и сотрудников общепита — от 40 до 50 тысяч рублей.

«Скромность опрошенных, а это было, несомненно, старшее поколение — это, на мой взгляд, последний оплот нынешней Системы», — добавил депутат.

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