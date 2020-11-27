Депутата Госдумы удивили мечты россиян о пенсии 

Результат опроса граждан России о приемлемом размере пенсии удивил депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Вячеслава Лысакова, сообщает URA.RU. По мнению депутата, предпочтения россиян говорят не только об их скромности, но и о безысходности в обществе и ограниченной фантазии.

«Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии», — написал Лысаков в своем telegram-канале.

Подобные результаты опроса, по его словам, дают пищу для размышлений. Данный опрос был проведен сервисом по подбору персонала «Работа.ру», а результаты опубликованы агентством РБК. Именно на эти данные опирается в своих словах депутат.

Результаты опроса демонстрируют , что о пенсии выше 100 тысяч рублей в месяц мечтают it-специалисты, финансисты, а также сотрудники строительной отрасли. Однако более скромные предпочтения оказались у преподавателей, медицинских работников и сотрудников общепита — от 40 до 50 тысяч рублей.