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Россиян предупредили о вынужденном возврате пенсии 

Лера Букина 2 часа назад
Когда могут заставить вернуть часть пенсии
Фото: РИА Новости
С просьбой о полном или частичном возврате пенсии получатели могут столкнуться, как правило, по причине счетной ошибки или по недобросовестности самого пенсионера. Иные же случаи не являются необоснованным обогащением, ведь по общему правилу пенсия — источник средств существования. Об этом рассказала юрист «Ильяшев и Партнеры» Максимилиана Гришина агентству Прайм.

«Если пенсию начислили умершему человеку, то родственников попросят вернуть средства вполне обоснованно, ведь речь идет о счетной ошибке. Если же, допустим, гражданин жил на Севере, получал в тот период повышенную пенсию, а затем сменил место жительства и не сообщил профильным органам об этом, его также могут обязать вернуть деньги, поскольку тут уже речь идет о злоупотреблении», — объясняет юрист.

В том случае, если Пенсионный фонд требует возвращения переплаты до суда, лучше выяснить все детали в ближайшем отделении. Если переплата действительно имеется, необходимо ее возместить.
«Вернуть» пенсию может только Пенсионный фонд, отмечает Гришина. Ни работодатели, ни службы занятости и прочие структуры не могут просить о возврате того, чего они не платили.

«Процедура возврата довольно простая — ПФР либо сам сможет из последующих пенсионных начислений вычесть нужную сумму, либо выдать реквизиты для уплаты», — объяснила юрист.

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