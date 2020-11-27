Инфляция в России: на сколько подорожали продукты 

В России продукты в январе-октябре 2020 года поднялись в цене на 4,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 1,4%. Об этом со ссылкой на данные Росстат сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в октябре цены на продукты питания в РФ выросли на 0,8%, а в ЕС — на 0,3%. Сильнее всего в России дорожали сахар, джем, мед, шоколад, и конфеты — 11,8% (в ЕС прирост цен на них достиг 0,9%), а также фрукты — 10,8% (в ЕС — 8,4%).

Хлебобулочные изделия и крупы, масла и жиры подорожали в России за первые 10 месяцев 2020 года на 6,8%. В ЕС же цены на выпечку и крупы увеличились всего на 0,9%. А масла и жиры подешевели на 0,6%.

Рост цен на рыбу и морепродукты в ЕС составил 0,9%, а в России аналогичные товары стали дороже на 3,5%. Стоимость молочных изделий, сыров и яиц в РФ выросла на 2,0% (в среднем по ЕС — на 0,6%).

При этом цены на овощи в РФ за январь-октябрь снизились на 5,2% (в ЕС — на 1,3%).

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предупредили россиян, что стоит ожидать подорожания фруктов и овощей к новогодним праздникам, а вот мясо и рыба не должны подняться в цене.