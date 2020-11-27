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Россиян ждет подорожание похоронных услуг 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиян ждет подорожание похоронных услуг
Фото: РИА Новости
Эксперт предрек подорожание похоронных услуг после принятия законопроекта о единых федеральных требованиях к деятельности ритуальных служб.
Представитель профсоюза работников ритуальных услуг Москвы Антон Авдеев заявил радиостанции «Говорит Москва», что никакой пользы для народа законопроект не несет. По его словам, стоимость товаров и услуг в случае принятия закона «возрастет многократно».

«Это мертворождённый закон. (…) Это ровно то, что было зарублено всеми экспертами, такой же текст, который Минстрой отказался принимать и ФАС, и вице-премьеры», — заявил эксперт.

Он привел в пример предлагаемый в документе термин «кладбище специального режима». По словам Авдеева, этот статус может получить любое кладбище, после чего даже подхоронение в родственную могилу будет стоить дополнительных денег.
Он также обратил внимание на санкции, предусмотренные за несоблюдение гражданами норм гарантийного перечня услуг по погребению.

«Если вы воспользовались этим гарантированным перечнем, например, у вас нет денег оплачивать могилу, которая бешено дорого стоит, и вы взяли и принесли какой-то венок, вам запрещается хоронить на безвозмездной основе. Если вы использовали похоронные принадлежности, не предусмотренные в гарантированном перечне, считается, что вы отказались от возможности хоронить бесплатно», — предупредил Авдеев.

Как сообщал «Рамблер», ранее депутат от «Единой России» Антон Жарков внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей, в частности, обязать заключать соглашения на ведение такой деятельности, вести реестр недобросовестных компаний и установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан.
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