Сколько россияне сэкономят на новогодних подарках

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В среднем граждане планируют потратить на подарки чуть менее двенадцати тысяч рублей.

Россияне в этот Новый год намерены снизить траты на подарки. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты одного из сервисов поиска работы.

В частности, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование, в среднем граждане планируют потратить на подарки чуть менее двенадцати тысяч рублей, тогда как в 2019 году средняя сумма трат составляла тринадцать с половиной тысяч. При этом мужчины, в среднем, полагают потратить также тринадцать с половиной тысяч, а женщины — менее десяти.