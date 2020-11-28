Раскрыто, кто получит двойную пенсию в декабре 

Россияне, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре получат двойную выплату. Пожилым гражданам переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками.

«График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Пожилые граждане, чьи выплаты должны осуществляться в эти дни, получат суммы сразу за два месяца», — пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что за январь пенсионеры получат выплаты с 25 по 31 декабря. Те, кто ждут выплат после 9-го числа получат пенсию вовремя.

Ранее стало известно, что российские медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители выбрали размер желаемой пенсии в 40-50 тысяч рублей в месяц, пишет «Национальная система новостей». А в разговоре с URA.RU экономист Константин Юрченко заявил, что России понадобится около 25 лет, чтобы перейти на накопительную пенсионную систему.