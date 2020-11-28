Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.15
$
76.45
90.67
91.00
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
48.29
+0.31 Золото
1787.94
–0.01 РТС
1307.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.11
1.1961
+0.0128
13.11
1.1833
24.11
16.11
02.11

Раскрыто, кто получит двойную пенсию в декабре 

Ura.Ru 45 минут назад
Россияне, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре получат двойную выплату. Пожилым гражданам переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками.

«График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Пожилые граждане, чьи выплаты должны осуществляться в эти дни, получат суммы сразу за два месяца», — пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что за январь пенсионеры получат выплаты с 25 по 31 декабря. Те, кто ждут выплат после 9-го числа получат пенсию вовремя.

Ранее стало известно, что российские медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители выбрали размер желаемой пенсии в 40-50 тысяч рублей в месяц, пишет «Национальная система новостей». А в разговоре с URA.RU экономист Константин Юрченко заявил, что России понадобится около 25 лет, чтобы перейти на накопительную пенсионную систему.
Ura.Ru: последние новости
Россиянам пообещали надбавки к пенсиям в декабре Россиянам пообещали надбавки к пенсиям в декабре Россиянам объяснили сколько надо откладывать на достойную пенсию Россиянам объяснили сколько надо откладывать на достойную пенсию Часть россиян лишится пенсий из-за новых правил. ПФР заработает на этом Часть россиян лишится пенсий из-за новых правил. ПФР заработает на этом
Комментарии 28
Личный счет , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение