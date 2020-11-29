Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.15
$
76.45
90.67
91.00
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
48.29
+0.31 Золото
1787.94
–0.01 РТС
1307.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.11
1.1961
+0.0128
13.11
1.1833
24.11
16.11
02.11

Эксперт рассказала о проверках российских пенсионеров в 2021 году 

RT на русском и ещё 8 3 минуты назад
Российских пенсионеров проверят на честность
Фото: АГН «Москва» © Кирилл Зыков
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о планирующихся на 2021 год проверках доходов российских пенсионеров.
Она отметила, что в ходе выборочной проверки Счётной палаты было выявлено большое число нарушений как в сторону недополучения, так и переплаты пенсии.

«После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определённую часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — заявила она в интервью агентству «Прайм».

Иванова-Швец сообщила, что в первую очередь граждан проверят на наличие дополнительных доходов.
Кроме того, планируют провести проверку места жительства пенсионеров. Она коснется тех граждан, кто получает повышенную пенсию в северных регионах, проживает за границей или получает пенсию по доверенности через другого человека.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — отметила эксперт.

В августе Счётная палата по итогам проверки ПФР выявила проблему, при которой российские пенсионеры сталкивались с недополучением пенсионных доплат.
Видео дня. Накопительную часть пенсии россиян заморозили до конца 2023 года
RT на русском: последние новости
В Совфеде сообщили об индексации пенсий в 2021 году В Совфеде сообщили об индексации пенсий в 2021 году Известия: в России предложили упростить получение пособий на детей Известия: в России предложили упростить получение пособий на детей Bloomberg: Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей Bloomberg: Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей
Комментарии 95
Личный счет , Маленькая пенсия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение