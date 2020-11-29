В Госдуме назвали циничной проверку пенсионеров на дополнительные доходы. В нижней палате парламента пообещали обсудить этот вопрос на заседании.

Ранее о грядущих проверках доходов и места жительства пожилых людей сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России Людмила Иванова-Швец. Это связано с выявленными нарушениями в начислении выплат, пояснила она.

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» предложил проверить психическое здоровье людей, выступивших с такой инициативой. Он отметил, что из России выводятся большие суммы денег, а вместо контроля этих операций ведётся подсчёт доходов пожилых людей.

«Очевидно, что это вызовет недовольство людей. Слабо же проверить, почему деофшоризация не идёт и по три триллиона только дивиденды выводят. Проверят пенсионеров, которые получают 9 тысяч, это цинично. По-моему мнению, это циничное продолжение заявлений Силуанова, который рассказывает, что пенсия — это возмещение утраченной трудоспособности. Это глупости! Я как замруководителя фракции об этом сразу же поставлю на очередном заседании через неделю вопрос. Может, проверить психическое состояние некоторых товарищей? Это цинизм!»

Как сообщила агентству «Прайм» Иванова-Швец, проверка коснётся тех, кто получает повышенную пенсию в северных субъектах, проживает за пределами России или получает пенсию по доверенности через другого человека.