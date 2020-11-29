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«Это цинизм!»: проверку доходов пенсионеров осудили 

Майк Габриелян 58 минут назад
Депутат Госдумы заявил, что цинично проверять пенсионеров на дополнительные доходы, когда из страны триллионами выводят деньги в офшоры.
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил проверить психику людей, выступивших с инициативой о проверке. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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По словам Коломейцева, из России выводятся большие суммы денег, а вместо пресечения этого власти хотят подсчитать доходы пожилых людей, получающих 9 тысяч рублей в месяц

«Слабо же проверить, почему деофшоризация не идёт и по три триллиона только дивиденды выводят. Проверят пенсионеров, которые получают 9 тысяч, это цинично. По-моему мнению, это циничное продолжение заявлений Силуанова, который рассказывает, что пенсия — это возмещение утраченной трудоспособности», — возмутился депутат.

Он пообещал поставить вопрос об этом на заседании Госдумы.

«Может, проверить психическое состояние некоторых товарищей? Это цинизм!» — добавил Коломейцев.

Ранее о грядущих проверках доходов и места жительства пожилых людей сообщила представитель Торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Это связано с выявленными нарушениями в начислении выплат. Проверка коснётся тех, кто получает повышенную пенсию в северных субъектах, проживает за пределами России или получает пенсию по доверенности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти 40% россиян собираются работать на пенсии.
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