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«Соберут крохи с тех, кто получает крохи» 

Майк Габриелян 59 минут назад
Эксперт рассказал, кого могут коснуться проверки на наличие незаконных пенсий и надбавок в следующем году. Об этом сообщает «КП».
Профессор Московского финансового юридического университета Александр Бузгалин отметил, что должны проверять тех, кто получает надбавки как житель Севера, но при этом отдыхает на курорте на юге, «будучи буржуа или родственником буржуа».

«И то же самое касается пенсионеров России, живущих на Канарских островах. Поэтому, по идее, граждан, которые живут на 10-15 тысяч рублей в месяц, это коснуться не должно», — сказал Бузгалин.

При этом он не исключил, что из-за бюрократической системы «начнут собирать крохи с тех, кто получает крохи», вместо того чтобы всерьез заняться богачами, получающими необоснованно огромные доходы.
Бузгалин добавил, что на проверку потребуются бюджетные средства. В итоге она «может стоить больше, чем то, что найдут в результате этой проверки».

«Так что надо проверить сначала, как именно будут проверять», — заключил эксперт.

Проверку доходов российских пенсионеров опровергли
О проведении дополнительных проверок сообщила доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Мера якобы должна восстановить законность получения пенсий и выплат. Позднее в СМИ появились сообщения, что проверки пенсионеров в следующем году не будет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Госдумы признал: из страны выводятся триллионы рублей с помощью офшоров. На этом фоне странно смотрятся заявления о проверке бедняков, получающих пенсию в 9 тысяч рублей.
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