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Как заработать в кризис? Эксперт дал совет россиянам 

Deita.ru 2 часа назад
Россиянам дали совет, как заработать в кризис
Фото: РИА Новости
Россиянам доступны как минимум две надёжные стратегии, позволяющие заработать даже в условиях кризиса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
По словам финансового консультанта, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алёны Никитиной, первой из них является покупка и хранение некоторого запаса долларов, а вторая — это открытие мультивалютного счёта в банке.
Какую из этих двух стратегий в конечном итоге стоит выбрать, зависит от объёма располагаемый в каждом конкретном случае сбережений у того или иного человека. Как отметила эксперт, если у человека есть свободные накопления, то по крайней мере часть из них обязательно нужно хранить в долларах.
Второй же вариант заработка больше доступен для людей, чьи накопления, не считая недвижимости, заходят за границу хотя бы в один миллион долларов. В этом случае есть смысл создавать тот самый мультивалютный портфеля, в которых может входить, в частности, евро и доллар, как надёжные фиатные валюта, а также новомодный Bitcoin.
По словам Никитиной, доллар более стабилен по сравнению с российской валютой, поскольку на него ориентированы все экономики мира.
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