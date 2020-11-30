Россиянам дали совет, как заработать в кризис

Россиянам доступны как минимум две надёжные стратегии, позволяющие заработать даже в условиях кризиса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По словам финансового консультанта, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алёны Никитиной, первой из них является покупка и хранение некоторого запаса долларов, а вторая — это открытие мультивалютного счёта в банке.

Какую из этих двух стратегий в конечном итоге стоит выбрать, зависит от объёма располагаемый в каждом конкретном случае сбережений у того или иного человека. Как отметила эксперт, если у человека есть свободные накопления, то по крайней мере часть из них обязательно нужно хранить в долларах.

Второй же вариант заработка больше доступен для людей, чьи накопления, не считая недвижимости, заходят за границу хотя бы в один миллион долларов. В этом случае есть смысл создавать тот самый мультивалютный портфеля, в которых может входить, в частности, евро и доллар, как надёжные фиатные валюта, а также новомодный Bitcoin.

По словам Никитиной, доллар более стабилен по сравнению с российской валютой, поскольку на него ориентированы все экономики мира.