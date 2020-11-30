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Россияне назвали популярные способы сбережения денег 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россияне назвали популярные способы сбережения денег
Фото: ТАСС
Первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о том, как граждане Российской Федерации предпочитают хранить денежные средства. По его словам, традиционным способом остается банковский вклад. Он сохраняет популярность несмотря на постоянное снижение ставок. Их количество увеличилось на 12 процентов.

«Банковские вклады традиционно пользуются большой популярностью у клиентов», — подчеркнул зампред правления.

В связи со снижением ставок по вкладам, граждане начали активнее использовать альтернативные способы сохранить средства. Среди таких начали набирать популярность накопительные счета, паевые инвестиционные фонды, а также индивидуальные инвестиционные счета, передает РИА «Новости».
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