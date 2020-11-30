Как изменится жизнь россиян в декабре

Большинство законов, которые вступят в силу в декабре, облегчат россиянам жизнь, сообщает «Российская газета». Узнать о своих льготах станет гораздо проще, не составит и труда купить билеты на поезд. Также врачи смогут разбираться с задержками денежных выплат, а новый аргумент для своего преимущества на рынке появится у бизнеса. Но есть и другие нововведения.

Строительство дома будут контролировать онлайн

Классификатор строительной информации будет запущен в России уже с 1 декабря. Это написано в Постановлении Правительства РФ от 12.09.2020 N 1416.

С его помощью можно наладить оперативный информационный обмен инженерными данными между участниками строительных проектов. Базы данных различных профильных ведомств будут объедены благодаря классификатору — они будут быстрее и эффективнее получать необходимые сведения.

Классификатор объединит базы данных разных профильных ведомств, что поможет им быстро и эффективно получать необходимые сведения.

Работа классификатора построена на отслеживании хода строительства онлайн, например, жилого дома по программе долевого строительства. Кроме того, он поможет оперативно реагировать на проблемы и прочее.

Классификатор будет доступен в интернете.

Будет проще узнать о льготах

Любой человек, имеющий доступ к порталу Госуслуг, с 1 декабря сможет узнать, какие льготы и социальные услуги положены именно ему. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. N 461-ФЗ.

А обо всех социальных услугах и выплатах можно будет узнавать по телефону с 2022 года.

Жалуйтесь онлайн

Медицинские работники смогут писать жалобы онлайн с 1 декабря в том случае, если им вовремя не перечислили положенные выплаты. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762. Данный вопрос касается тех врачей, а также медицинского персонала, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.

Для подачи жалобы нужно будет воспользоваться официальным сайтом Фонда социального страхования РФ или через портал Госуслуги.

Не нужно будет ходить в кассу за билетами

Льготники смогут приобретать билеты на поезда дистанционно уже с 1 декабря. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 27.08.2020 N 1294.

Теперь не будет необходимости тратить время на дорогу до вокзала, чтобы показать документы, которые подтверждают льготу.

Все необходимые для этого данные операторы сами будут получать в электронном формате через федеральные информационные системы.

В том случае если льготник, купивший билет на официальном сайте перевозчика, не сможет отправиться в дорогу, то у него будет возможность оформить возврат — с помощью заявления через портал Госуслуг.

Больничный выдадут онлайн

Новые правила начнут действовать с 14 декабря и на оформления больничных листов. Об этом заявлено в Приказе Минздрава от 01.09.2020 № 925н. Как и прежде, лист нетрудоспособности можно будет выдавать в двух видах: в бумажном и в электронном. Но безработному теперь не положен больничный онлайн.

Для того, чтобы сформировать электронный больничный, необходимо помимо документа, удостоверяющего личность, предоставить еще и СНИЛС.

Иностранцам станет выгоднее делать покупки в России

Проведение пилотного проекта по внедрению системы "tax free" заканчивается 31 декабря. Об этом сообщается в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 г. № 105.

16 регионов приняли участие в эксперименте: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Ростовская, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Московская и Свердловская области и Краснодарский, Приморский, Хабаровский края.

"У нас нет сомнений, что проект будет продлен. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 1018033-7. Он содержит поправки, которые должны сделать tax free более привлекательным. Самые значимые из них: возможность войти в программу индивидуальным предпринимателям. И уменьшение нижней границы суммы с 10 тысяч до 5 тысяч рублей", — сообщил "Российской газете" Павел Уткин, ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон".

Эксперт считает, что участие в системе tax free "индивидуалов" — это большой шаг в поддержке малого бизнеса, который пострадал в период пандемии.

Предприниматели смогут узнать все о господдержке

Новый Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку, заработает с 20 декабря. Об этом сообщается в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 279-ФЗ.

Благодаря данному реестру владельцы компаний и самозанятые смогут узнать, какие субсидии, льготные кредиты и гарантии им положены.

Сейчас же для этого необходимо изучать различные реестры, размещенные на официальных сайтах органов и организаций. Но бывает и так, что не вся информация там публикуется. Теперь сведения о господдержке будут более доступны гражданам.

Организации, предоставляющие поддержку бизнесу и самозанятым гражданам, до 5 декабря должны будут отчитаться об оказанных в 2019-2020 годах мерах поддержки. На первом этапе эти данные и составят Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.