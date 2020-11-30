Пенсионеры лишатся доплат в 2021 году 

Несколько категорий российских пенсионеров могут лишить доплат в будущем году, заявили опрошенные изданием Ura.ru экономисты. В 2021-ом, уверяют эксперты, грядет масштабная проверка.

Как заявила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, российских пенсионеров планируется проверить на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства. Все из-за нарушений в работе Пенсионного фонда России (ПФР), которые выявили аналитики Счетной палаты РФ. Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой. Проверка места жительства коснется жителей северных регионов, которые получают «территориальные» надбавки, а также пенсионеров постоянно проживающих за границей.

Экономисты Антон Любич и Сергей Жаворонков подчеркнули, что в результате две категории пенсионеров рискуют вообще лишиться доплат из Пенсионного фона РФ: в частности, переехавшие из северных регионов и покинувшие родину. По их мнению, таким образом правительство пытается «сэкономить».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Госдума РФ рассмотрит законопроект, по которому накопительные пенсии россиян останутся замороженными до 2024 года. Этот документ обязывает Пенсионный фонд России (ПФР) направлять шестипроцентные отчисления для накопительной части пенсионной системы, которые делают работающие россияне, в страховую часть. Таким образом, они идут на выплаты нынешним пенсионерам. Считается, что продление «заморозки» позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР на 669,3 миллиарда рублей.