Россиян стали уведомлять о положенных им выплатах

Россияне с 1 декабря 2020 года в онлайн-режиме могут узнавать о льготах и пособиях, которые им положены по закону. Специальные уведомления теперь станут появляться в личном кабинете на портале госуслуг.

О возможных способах получения поддержки социально незащищённые граждане страны будут проинформированы персонально, сообщает телеканал «З60».

Отмечается, что в настоящее время государство реализует более трёх тысяч различных мер соцподдержки населения. С учётом специальных мер, действующих в период пандемии коронавируса, потенциально на помощь могут рассчитывать 54 млн россиян. Это могут быть, к примеру, родители, которым положены выплаты на детей, или временно безработные граждане, имеющие право на пособия.