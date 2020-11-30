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Россиянам дали совет по валюте для сбережений 

Мария Иванова 2 часа назад
Россиянам дали совет по валюте для сбережений
Фото: ТАСС
Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам хранить сбережения не в долларах, а в «валютах-оазисах». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «РЕНТАВЕД. Доходная недвижимость».

«Сегодня это, безусловно, швейцарский франк. Проблема ликвидности — понятно, проблема переоцененности — понятно. Только когда Европа будет сыпаться — переоцененность не уменьшится», — заявил экономист.

Делягин добавил, что специалисты могут рассматривать для вложений «всякие забавные вещи» наподобие норвежской кроны.

«Британский фунт, я убежден, еще не снизился до конца. Он еще немножечко упадет и превратится в валюту-убежище. Особенно учитывая, что англичане, все-таки, умные», — подчеркнул эксперт.

Говоря о юане и иене, Делягин отметил, что Китай и Япония — производящие страны.

«В условиях глобальной депрессии страна с промышленностью будет обречена на девальвацию своей валюты. Просто чтобы поддержать промышленность, поэтому валюты-убежища — у стран, где промышленности нет, или где она не критична», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее Делягин заявил, что доллару грозит обвал на треть к основным мировым валютам.
Экономист говорил, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
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