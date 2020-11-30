Когда банк может не вернуть деньги вкладчику

Существует несколько случаев, когда банк может отказать в выдаче денежных средств с депозита. Один из них — нарушение вкладчиком условий договора, пояснил АиФ арбитражный управляющий, партнер юридического бюро Семен Пахомов. Об этом сообщает «Прайм».

Бывают ситуации, когда клиент решает снять крупную сумму денег, заранее не предупредив об этом банк, а нужной суммы не оказывается в кассе банка. Бывает и другая ситуация — нарушение сроков в связи с решением о досрочном закрытии вклада.

Директор по развитию финансовой-консультационной компании Роман Семенов привел 837-ю статью Гражданского кодекса. По ней банк обязан вернуть денежные средства по первому требованию вкладчика. Важно отметить, что в договоре практически всегда имеется пункт, который обязывает гражданина уведомить банк о намерении снять крупную денежную сумму за несколько дней. Согласно статье 859 ГК, финансовая организация обязуется вернуть деньги не позже семи дней с даты получения от клиента письменного заявления.

Банк имеет право не отдавать денежные средства в том случае, если на счет вкладчика государственными органами наложен арест.

Кроме того, банк имеет полномочия не выдавать деньги, если у него возникли сомнения относительно целесообразности банковской операции, сообщает адвокат Владимир Постанюк. Клиент обязан предоставить любую информацию, что запрашивает банк.

В том случае, если вклад был оформлен через сберегательный сертификат, банк имеет полномочия его не выдавать. Преимущество его в том, что проценты выше, чем при оформлении договора банковского вклада, а недостаток в том, что денежный вклад не выдается при первом требовании клиента.

Постанюк рекомендует внимательно читать договор при открытии вклада, поскольку там могут быть закреплены иные случаи отказа в выдаче вклада.