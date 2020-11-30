Россиянам пообещали двойную пенсию в декабре 

Из-за изменений в графике выплаты пенсий некоторые пенсионеры в декабре получат пособие в двойном размере, сообщает РИА ФАН. Речь о пенсиях за декабрь и январь.

В связи с новогодними каникулами, которые продлятся с 1 по 10 января, пенсии за январь некоторым пенсионерам могут быть выданы в период с 25 по 31 декабря. На двойную выплату могут рассчитывать те, кто получает пособие в первые десять дней месяца. Те, кому деньги приходят переводом на банковскую карту после 9 числа, получат пенсии вовремя. Пенсионеры, которые до сих пор ходят за выплатами на «Почту России» после 4-го числа, смогут получить пенсию после 4 января, поскольку почтовые отделения в это время уже будут работать.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году несколько категорий российских пенсионеров могут лишить доплат к выплатам. Речь о россиянах, переехавших из северных регионов и покинувших родину. Инициатива связана с предстоящей проверкой пенсионеров на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства. Все из-за нарушений в работе Пенсионного фонда России (ПФР), которые выявили аналитики Счетной палаты РФ. Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой. Проверка места жительства коснется жителей северных регионов, которые получают «территориальные» надбавки, а также пенсионеров, постоянно проживающих за границей.