Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Россиян предупредили о лишении тринадцатой зарплаты

Павел Тиунов
2 часа назад
Глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова заявила, что работники из пострадавших от пандемии отраслей в 2020 году останутся без тринадцатой зарплаты. Об этом сообщает радио Sputnik.
Россиян предупредили о лишении тринадцатой зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Игнатова напомнила, что тринадцатая зарплата обычно представляет собой поощрение в размере среднемесячной выплаты, благодаря которому сотрудник получает на одну зарплату в год больше. Такое поощрение может получить сотрудник, который в течение года достигал определенных результатов или воплотил «прорывной проект».
Эксперт отметила, что тринадцатые зарплаты в этом году вряд ли получат сотрудники индустрии развлечений, так как массовых новогодних мероприятий не будет.
«Ресторанному бизнесу и общепиту тоже [будет сложно с дополнительными выплатами - прим.ред.], потому что опять же они теряют новогодние праздники, не будет возможности заработать, чтобы как-то конвертировать это в премии», - рассказала Игнатова.
Она добавила, что бонусов лишатся и работники сферы туризма, полностью потерявшей весенний и частично потерявшей летний периоды.
По мнению Игнатовой, тринадцатые зарплаты выплатят в госсекторе, IT-сфере и строительстве.
Как сообщал «Рамблер», в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рынка труда» сказано, что в ближайшие годы крупнейшие работодатели России заметно сократят количество сотрудников бухгалтерии, секретарей, администраторов и наборщиков данных.
Среди наименее востребованных специалистов также окажутся торговые представители, внутренние аудиторы, юристы и юридические секретари. Кроме того, сокращения грозят механикам, ремонтникам, заводским рабочим и коммивояжерам.
Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители