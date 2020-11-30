Россиян предупредили о лишении тринадцатой зарплаты

Глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова заявила, что работники из пострадавших от пандемии отраслей в 2020 году останутся без тринадцатой зарплаты. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Игнатова напомнила, что тринадцатая зарплата обычно представляет собой поощрение в размере среднемесячной выплаты, благодаря которому сотрудник получает на одну зарплату в год больше. Такое поощрение может получить сотрудник, который в течение года достигал определенных результатов или воплотил «прорывной проект».

Эксперт отметила, что тринадцатые зарплаты в этом году вряд ли получат сотрудники индустрии развлечений, так как массовых новогодних мероприятий не будет.

«Ресторанному бизнесу и общепиту тоже [будет сложно с дополнительными выплатами - прим.ред.], потому что опять же они теряют новогодние праздники, не будет возможности заработать, чтобы как-то конвертировать это в премии», - рассказала Игнатова.

Она добавила, что бонусов лишатся и работники сферы туризма, полностью потерявшей весенний и частично потерявшей летний периоды.

По мнению Игнатовой, тринадцатые зарплаты выплатят в госсекторе, IT-сфере и строительстве.

Как сообщал «Рамблер», в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рынка труда» сказано, что в ближайшие годы крупнейшие работодатели России заметно сократят количество сотрудников бухгалтерии, секретарей, администраторов и наборщиков данных.