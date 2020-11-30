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Россиянам пояснили условия получения двух пенсий в декабре 

Lenta.ru 24 минуты назад
Названо условие выплаты двух пенсий в декабре
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова пояснила россиянам условия получения двух пенсий в декабре. Ее слова передает «Парламентская газета».
Бибикова напомнила, что уже много лет некоторые пенсионеры получают январские выплаты досрочно. В этом году такой вариант возможен для тех, кому пенсия доставляется с 1 по 3 число каждого месяца через почту.

«Сумма придет полностью — за весь январь», — добавила сенатор.

Ранее сообщалось, что власти решили заморозить пенсии россиян до конца 2023 года. Предполагается, что это уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей.
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