Названо условие выплаты двух пенсий в декабре

Бибикова напомнила, что уже много лет некоторые пенсионеры получают январские выплаты досрочно. В этом году такой вариант возможен для тех, кому пенсия доставляется с 1 по 3 число каждого месяца через почту.

«Сумма придет полностью — за весь январь», — добавила сенатор.