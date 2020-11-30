Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.43
91.25
91.44
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
47.87
–0.35 Золото
1776.70
–0.24 РТС
1302.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1943
+0.0091
16.11
1.1852
26.11
18.11
04.11

В ЦБ рассчитали «инфляцию питомцев» 

Банки.ру 1 час назад
В ЦБ рассчитали «инфляцию питомцев»
Фото: РИА Новости
Сухие корма для животных, их осмотр у ветеринара и прививки подорожали за год. На это указывают в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, где в связи с отмечаемым 30 ноября Всемирным днем домашних питомцев изучили, как изменились за год для жителей Москвы цены на содержание собак.
В материале со ссылкой на ВЦИОМ отмечается, что в России 68% семей имеют домашних животных, чаще всего собак и кошек. «Как свидетельствуют опросы, около двух третей хозяев считают своих четвероногих питомцев полноправными членами своей семьи, покупают им одежду и игрушки, тратят деньги на перевозку в транспорте, на парикмахера и на специальную косметику. Но все же основными статьями расходов на собак становятся корм и услуги ветеринара», — констатируют в Банке России.
Там приводят данные Росстата, согласно которым в октябре в Москве сухие корма для домашних животных выросли в цене на 7,8% в годовом выражении. На динамику цен оказало влияние использование импортных компонентов в кормах отечественных производителей, поясняет регулятор. Что касается посещения ветеринара, то осмотр животного подорожал на 8,9%. На это повлияли в том числе и возросшие расходы на дезинфекцию помещений. В свою очередь вакцинация в октябре стала дороже на 3,1%. Сказался рост цен на импортные вакцины из-за динамики курса рубля.
Несмотря на различные расходы, которые связаны с питомцами, в последние несколько месяцев люди стали чаще искать себе домашних любимцев, добавляют в Центробанке, ссылаясь на данные экспертов.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
Банки.ру: последние новости
Объем долгов за ЖКУ может вырасти в полтора раза Объем долгов за ЖКУ может вырасти в полтора раза В России активизировались «черные кредиторы и коллекторы» В России активизировались «черные кредиторы и коллекторы» Опрос показал, кто из россиян планирует работать на пенсии Опрос показал, кто из россиян планирует работать на пенсии
Комментарии
Личный счет , Росстат , Центральный банк России , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение