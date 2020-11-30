В ЦБ рассчитали «инфляцию питомцев» 

Сухие корма для животных, их осмотр у ветеринара и прививки подорожали за год. На это указывают в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, где в связи с отмечаемым 30 ноября Всемирным днем домашних питомцев изучили, как изменились за год для жителей Москвы цены на содержание собак.

В материале со ссылкой на ВЦИОМ отмечается, что в России 68% семей имеют домашних животных, чаще всего собак и кошек. «Как свидетельствуют опросы, около двух третей хозяев считают своих четвероногих питомцев полноправными членами своей семьи, покупают им одежду и игрушки, тратят деньги на перевозку в транспорте, на парикмахера и на специальную косметику. Но все же основными статьями расходов на собак становятся корм и услуги ветеринара», — констатируют в Банке России.

Там приводят данные Росстата , согласно которым в октябре в Москве сухие корма для домашних животных выросли в цене на 7,8% в годовом выражении. На динамику цен оказало влияние использование импортных компонентов в кормах отечественных производителей, поясняет регулятор. Что касается посещения ветеринара, то осмотр животного подорожал на 8,9%. На это повлияли в том числе и возросшие расходы на дезинфекцию помещений. В свою очередь вакцинация в октябре стала дороже на 3,1%. Сказался рост цен на импортные вакцины из-за динамики курса рубля.

Несмотря на различные расходы, которые связаны с питомцами, в последние несколько месяцев люди стали чаще искать себе домашних любимцев, добавляют в Центробанке, ссылаясь на данные экспертов.