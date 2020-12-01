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Противоречивые итоги «черной пятницы» во время пандемии 

BFM.RU 23 минуты назад
Противоречивые итоги «черной пятницы» во время пандемии
Фото: ТАСС