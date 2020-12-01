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Коронакризис: россияне перестали платить по автокредитам 

Лера Букина 2 часа назад
Россияне перестали платить по автокредитам
Фото: ТАСС
Российские банки в октябре столкнулись с пропусками платежей по автокредитам со стороны россиян, сообщает РБК. Объем просроченной задолженности увеличился на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Общая сумма платежей по ссудам достигает 638 млн рублей, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».
В сегменте автокредитования наблюдается уже вторая волна роста просрочки. Об этом заявлено в совместном исследовании бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
В России в мае объем неплатежей составлял 672,1 млн рублей. Этому способствовала вынужденная длительная самоизоляция на фоне пандемии. Просроченных платежей в октябре было гораздо меньше, чем в мае — 28,7 тыс. против 37,6 тыс. договоров по кредитам.
Что касается других сегментов кредитования, то в октябре ранняя просрочка снижалась по сравнению с предыдущим месяцем:
на 16,1% — по кредитным картам, на 7,2% — по ссудам наличными, а также на 8,5% — по ипотеке. Россияне за месяц прекратили выполнять обязательства на 5,9 млрд рублей. Это на 7,7% меньше сентябрьских значений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вторая волна пандемии, по мнению главы Счетной палаты страны Алексея Кудрина, может обострить проблему безработицы в России.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
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