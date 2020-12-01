Россияне перестали платить по автокредитам

Российские банки в октябре столкнулись с пропусками платежей по автокредитам со стороны россиян, сообщает РБК. Объем просроченной задолженности увеличился на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Общая сумма платежей по ссудам достигает 638 млн рублей, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».

В сегменте автокредитования наблюдается уже вторая волна роста просрочки. Об этом заявлено в совместном исследовании бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В России в мае объем неплатежей составлял 672,1 млн рублей. Этому способствовала вынужденная длительная самоизоляция на фоне пандемии. Просроченных платежей в октябре было гораздо меньше, чем в мае — 28,7 тыс. против 37,6 тыс. договоров по кредитам.

Что касается других сегментов кредитования, то в октябре ранняя просрочка снижалась по сравнению с предыдущим месяцем:

на 16,1% — по кредитным картам, на 7,2% — по ссудам наличными, а также на 8,5% — по ипотеке. Россияне за месяц прекратили выполнять обязательства на 5,9 млрд рублей. Это на 7,7% меньше сентябрьских значений.