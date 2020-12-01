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Россияне не смогли выплачивать автокредиты вовремя 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне не смогли выплачивать автокредиты вовремя
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Россияне не смогли выплачивать автокредиты вовремя на фоне второй волны коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По их данным, в октябре 2020 года россияне остановили платежи по ссудам на 638 миллионов рублей. В результате объем задолженности, просроченной не более чем на 30 дней, вырос на 10,6 процента по сравнению с сентябрем. Как отметили аналитики, это уже вторая волна просрочки по автокредитам в России в 2020 году. Первая прошла в мае 2020 года после режима самоизоляции, введенного в начале пандемии. В то же время вторая волна оказалась намного меньше первой по масштабу — в октябре в просрочку вышли 28,7 тысячи договоров, а в мае их было 37,6 тысячи.
Причины приостановки обслуживания кредитов осенью оказались теми же, что и весной. Как отметил руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев, это связано с потерей работы или снижением зарплат в компаниях, пострадавших от очередных ограничений.
В целом, в октябре уровень ранней просрочки в других сегментах падал по сравнению с сентябрем. По кредитным картам показатель сократился на 16,1 процента, по ссудам наличными он упал на 7,2 процента, по ипотеке он снизился на 8,5 процента. За месяц россияне перестали выплачивать займы на 5,9 миллиарда рублей. Это на 7,7 процента меньше, чем в сентябре.
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Личный счет , Росгосстрах Банк , РБК
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