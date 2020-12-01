Россиянам могут выплатить еще по 10000 рублей 

Госдуме предложили ввести адресные новогодние выплаты для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как ранее заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов , пандемия коронавирусной инфекции сильно отразилась на доходах населения. По его мнению, в столь трудный период времени необходимо оказать помощь нуждающимся. Он призвал помочь многодетным и малоимущим семьям, а также инвалидам и пенсионерам.

«МК» поинтересовался мнением доктора экономических наук, профессора Оксаны Дмитриевой относительно перспективы новогодних выплат.

Она считает, что это реализовать вполне реально. Однако, по ее словам, проблему тех, кто сегодня живет за чертой бедности, единовременной выплатой такими деньгами не решить.

«Нужны системные вещи: индексация в полной мере пенсий работающим пенсионерам, возврат к старому пенсионному возрасту, за что мы уже давно боремся», — заявила Дмитриева.

Также она заявила, что необходимо точно знать, кому нужно помогать в первую очередь. И оказывать таким людям нужно адресную, но не единовременную поддержку.